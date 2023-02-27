Роналду с сыном посетили бой Джейка Пола и Томми Фьюри

Португальский футболист стал одним из звездных гостей вечера бокса в Саудовской Аравии.

В ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой между Джейком Полом (6-1, 4 КО) и Томми Фьюри (9-0, 4 КО).

Британский боксер и бывшая звезда реалити-шоу, хоть и побывал в нокдауне в заключительном раунде поединка, сумел одержать победу над американским блогером раздельным решением судей.

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Сам главный бой вечера вышел не очень зрелищным, но шоу не обошли своим вниманием именитые боксеры. В зале в качестве болельщиков присутствовали старший сводный брат британского проспекта Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Майк Тайсон.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Еще одним звездным гостем стал нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду, воспользовавшись тем, что бои проходили в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, которую представляет его нынешняя команда. Португалец посетил вечер бокса вместе с сыном Криштиану-младшим.

Также Роналду сделал совместные фото известными боксерами, в частности с Майком Тайсоном и Дереком Чисорой.

Отметим, что в другом поединке вечера бокса шведский ветеран Баду Джек победил Илунгу Макабу и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.