Джек остановил Макабу, отобрав титул чемпиона WBC в тяжелом весе
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, в ходе которого чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Илунга Макабу (29-3, 25 КО) уступил свой титул Баду Джеку (28-3-3, 17 КО).
39-летний шведский ветеран успешно перебоксировал своего оппонента, хорошо двигался и работал на дальней дистанции, в то время как соперник был достаточно медленным.
В четвертом раунде Джек сконтратаковал и правым хуком отправил Макабу в первый в этом поединке нокдаун.
¡Qué caída! 😱@BadouJack #PaulFury | @MostVPromotions— Top Rank en Español (@trboxeo) February 26, 2023
pic.twitter.com/7gq916Wl4u
В следующий раз чемпион оказался на настиле ринга в 11-й трехминутке и вновь после правого хука.
DROPPED HIM AGAIN 😳@BadouJack | @MostVPromotions | #PaulFury pic.twitter.com/gOS6TCnMRo— Top Rank Boxing (@trboxing) February 26, 2023
Развязка противостояния наступила в последнем раунде, когда шведский боксер зажал соперника у канатов и начал избивать, вынудив рефери остановить бой.
That right hand was a thing of beauty 😮💨@BadouJack | @MostVPromotions | #PaulFury pic.twitter.com/zL1f6WxGfe— Top Rank Boxing (@trboxing) February 26, 2023
Таким образом, Джек одержал победу техническим нокаутом, завоевал титул WBC в тяжелом весе, покорил уже третью весовую категорию в карьере и стал самым возрастным чемпионом в истории крузервейта.
Отметим, что в другом бою вечера бокса бывшая звезда реалити-шоу Томми Фьюри одержал победу раздельным решением судей над блогером Джейком Полом.