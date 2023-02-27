Джек остановил Макабу, отобрав титул чемпиона WBC в тяжелом весе

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, в ходе которого чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Илунга Макабу (29-3, 25 КО) уступил свой титул Баду Джеку (28-3-3, 17 КО).

39-летний шведский ветеран успешно перебоксировал своего оппонента, хорошо двигался и работал на дальней дистанции, в то время как соперник был достаточно медленным.

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В четвертом раунде Джек сконтратаковал и правым хуком отправил Макабу в первый в этом поединке нокдаун.

В следующий раз чемпион оказался на настиле ринга в 11-й трехминутке и вновь после правого хука.

Развязка противостояния наступила в последнем раунде, когда шведский боксер зажал соперника у канатов и начал избивать, вынудив рефери остановить бой.

Таким образом, Джек одержал победу техническим нокаутом, завоевал титул WBC в тяжелом весе, покорил уже третью весовую категорию в карьере и стал самым возрастным чемпионом в истории крузервейта.

Отметим, что в другом бою вечера бокса бывшая звезда реалити-шоу Томми Фьюри одержал победу раздельным решением судей над блогером Джейком Полом.