Томми Фьюри в боксерском поединке одержал победу над Джейком Полом

Триумфальная серия известного блогера завершилась в бою с родственником действующего чемпиона мира.

В ночь с воскресенья на понедельник состоялся боксерский поединок в лимите крузервейта (до 90,7 кг) между блогером Джейком Полом и Томми Фьюри, родственником действующего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Первые раунды боя не были столь интересными, коими их хотели видеть зрители. Американец держал дистанцию и в случае опасности сразу входил в клинч, а британец джебами пытался контролировать дистанцию, попутно набивая очки.

Решающим фактором в данном поединке стала выносливость обоих боксеров. Пол первее выдохся, ввиду чего долго продумывал атаки, а вот Фьюри не пытался выдать мощный перформанс, вероятно, боявшись стать очередной жертвой нокаута блогера.

В целом, бой больше контролировал британец, однако нельзя было это назвать доминированием. В финальном раунде Томми неудачно нарвался на встречный удар, отправивший его в нокдаун. Однако, этот момент уже никак не повлиял на исход встречи.

По итогам восьми раундов боя судьи отдали Томми Фьюри победу раздельным решением (75:74 – Пол, 76:73, 76:73 – Фьюри).

Таким образом, Джейк Пол потерпел первое поражение в своей боксерской карьере. Ранее блогер побеждал бывших бойцов UFC Бена Аскрена, Тайрона Вудли (дважды) и Андерсона Силву.

На ISPORT также доступно расписание боксерских поединков в 2023 году.