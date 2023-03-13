Девушка Бартры разорвала красную дорожку откровенным нарядом

Возлюбленная защитника Трабзонспора Марка Бартры Джессика Гойкоэчеа приняла участие в церемонии Idolo Awards.

Мероприятие было организовано для награждения влиятельных лиц и создателей контента в социальных сетях.

Девушка испанского футболиста Джессика появилась на церемонии в очень откровенном наряде. Гойкоэчеа посетила мероприятие в платье, которое было сделано из трех полосок из бисера в верхней части.

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Платье обнажило ее туловище, бедра и части груди. Примечательно, что Гойкоэчеа выиграла одну из наград.

Ранее сообщалось, что возлюбленная легенды Динамо рассказала о свадьбе с экс-игроком.