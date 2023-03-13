iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Девушка Бартры разорвала красную дорожку откровенным нарядом

Джессика Гойкоэчеа поразила фанатов на церемонии вручения наград Idolo Awards.
Сегодня, 10:31
Джессика Гойкоэчеа / The Sun/thesun.co.uk
Джессика Гойкоэчеа / The Sun/thesun.co.uk

Возлюбленная защитника Трабзонспора Марка Бартры Джессика Гойкоэчеа приняла участие в церемонии Idolo Awards.

Мероприятие было организовано для награждения влиятельных лиц и создателей контента в социальных сетях.

Девушка испанского футболиста Джессика появилась на церемонии в очень откровенном наряде. Гойкоэчеа посетила мероприятие в платье, которое было сделано из трех полосок из бисера в верхней части.

Читай также: Измена Джорджине? Роналду обвиняется в сексе с блогершей из Венесуэлы

Платье обнажило ее туловище, бедра и части груди. Примечательно, что Гойкоэчеа выиграла одну из наград.

Ранее сообщалось, что возлюбленная легенды Динамо рассказала о свадьбе с экс-игроком.


Статьи по теме

Гендиректор инвестиционной компании установил уникальное достижение чемпионата Гонконга Гендиректор инвестиционной компании установил уникальное достижение чемпионата Гонконга
Цуренко: СЕО WTA сказал, что если игроки из россии и беларуси поддерживают войну, то это не должно огорчать Цуренко: СЕО WTA сказал, что если игроки из россии и беларуси поддерживают войну, то это не должно огорчать
Футбол сегодня: Матч Жироны Цыганкова с Атлетико, Милан будет противостоять Салернитане Футбол сегодня: Матч Жироны Цыганкова с Атлетико, Милан будет противостоять Салернитане
Жена экс-президента ФИА стала обладательницей премии Оскар Жена экс-президента ФИА стала обладательницей премии Оскар
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги
Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде проходят женский и мужской масс-старты
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Другие страны11:42
Гендиректор инвестиционной компании установил уникальное достижение чемпионата Гонконга
Теннис11:31
Цуренко: СЕО WTA сказал, что если игроки из россии и беларуси поддерживают войну, то это не должно огорчать
Европа11:18
Футбол сегодня: Матч Жироны Цыганкова с Атлетико, Милан будет противостоять Салернитане
Формула 111:05
Жена экс-президента ФИА стала обладательницей премии Оскар
Киберспорт10:52
ESL Pro League Season 17: NaVi начинают свое участие в турнире, Liquid - Rare Atom
Украина10:44
Лучи признал, что судья должен был удалять Бланко за фол на Буяльском
Киберспорт10:42
ESL Pro League Season 17: Vitality уничтожили FaZe, NiP вылетели
Европа10:31
Девушка Бартры разорвала красную дорожку откровенным нарядом
Европа10:11
Гарначо покинул Олд Траффорд на костылях, получив такую же травму, как и Эриксен
Бокс10:05
Промоутер Фьюри назвал условие, при котором Тайсон подпишет контракт на бой с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK