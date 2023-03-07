Никакой конспирации: Возлюбленная легенды Динамо рассказала о свадьбе с экс-игроком
Олег Гусев женился в третий раз.
Экс-вингер, а ныне член тренерского штаба Олег Гусев женился на своей новой возлюбленной.
Украинец вступил в брак в третий раз после двух разводов, последний из которых был в 2021 году.
Бракосочетание с Гусевым рассекретила его избранница Валерия, показав свадебное фото.
Валерия Гусева является моделью и активисткой. При каких обстоятельствах пара познакомилась остается неизвестной.
Стоит отметить, что от первых двух браков у Гусева двое детей. Дочь Александра и сын Алексей, который уже дебютировал за Динамо в товарищеском матче.
Напомним, ранее супруга футболиста ПСЖ подала на развод с ним.