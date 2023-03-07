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Никакой конспирации: Возлюбленная легенды Динамо рассказала о свадьбе с экс-игроком

Олег Гусев женился в третий раз.
Сегодня, 11:48
Валерия и Олег Гусевы / Instagram
Валерия и Олег Гусевы / Instagram

Экс-вингер, а ныне член тренерского штаба Олег Гусев женился на своей новой возлюбленной.

Украинец вступил в брак в третий раз после двух разводов, последний из которых был в 2021 году.

Бракосочетание с Гусевым рассекретила его избранница Валерия, показав свадебное фото.

Валерия Гусева является моделью и активисткой. При каких обстоятельствах пара познакомилась остается неизвестной.

Стоит отметить, что от первых двух браков у Гусева двое детей. Дочь Александра и сын Алексей, который уже дебютировал за Динамо в товарищеском матче.

Напомним, ранее супруга футболиста ПСЖ подала на развод с ним.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев брак Олег Гусев

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