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Футбол

Жена Хакими разводится с ним на фоне слухов об изнасиловании

Хиба Аббук инициировала бракоразводный процесс.
Сегодня, 21:01
Ашраф Хакими и Хиба Абук / instagram.com
Ашраф Хакими и Хиба Абук / instagram.com

Футболист ПСЖ Ашраф Хакими вскоре разведется с Хибой Абук.

Как сообщает Marca, жена игрока инициировала бракоразводный процесс.

Источник заявляет, что напряжение между супругами наростало долгое время и достигло апогея несколько недель назад.

Также отмечается, что информация о том, что марокканец подозревается в изнасиловании не стала толчком к разводу. На момент вероятного преступления Абук вместе с детьми уже съехала с совместного дома.

В текущем сезоне Хакими провел 31 матч во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 5 ассистов

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ изнасилование развод Ашраф Хакими

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