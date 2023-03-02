Жена Хакими разводится с ним на фоне слухов об изнасиловании

Футболист ПСЖ Ашраф Хакими вскоре разведется с Хибой Абук.

Как сообщает Marca, жена игрока инициировала бракоразводный процесс.

Источник заявляет, что напряжение между супругами наростало долгое время и достигло апогея несколько недель назад.

Также отмечается, что информация о том, что марокканец подозревается в изнасиловании не стала толчком к разводу. На момент вероятного преступления Абук вместе с детьми уже съехала с совместного дома.

В текущем сезоне Хакими провел 31 матч во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 5 ассистов