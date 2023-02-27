Футболист ПСЖ обвиняется в изнасиловании

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими подозревается в изнасиловании. Об этом сообщает издание Le Parisien.

В полицию обратилась 23-летняя девушка, заявившая о половом акте с участием марокканца, совершенном без ее согласия. При этом она отказалась подавать заявление, однако делом все же заинтересовалась прокуратура.

Согласно показаниям жертвы, 16 января Хакими пообщался с девушкой в соцсетях, а 25 февраля девушка на такси приехала к нему домой, где ситуация вышла из-под контроля. Сначала игрок начал целовать новую подругу в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на то, что сама девушка была против.

В конце Хакими проник в женское влагалище пальцами, однако жертве удалось оттолкнуть футболиста, а затем ее забрал на машине друг, которому она успела отправить тревожное сообщение.

Отметим, в данный момент защитнику ПСЖ не было выдвинуто обвинений в совершении изнасилования.

Ранее сообщалось, что Гринвуд и его девушка, обвинившая игрока в изнасиловании, ждут ребенка.