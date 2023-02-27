iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Футболист ПСЖ обвиняется в изнасиловании

Хакими попал в весьма неприятную ситуацию.
Вчера, 22:25
Ашраф Хакими / Getty Images
Ашраф Хакими / Getty Images

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими подозревается в изнасиловании. Об этом сообщает издание Le Parisien.

В полицию обратилась 23-летняя девушка, заявившая о половом акте с участием марокканца, совершенном без ее согласия. При этом она отказалась подавать заявление, однако делом все же заинтересовалась прокуратура.

Согласно показаниям жертвы, 16 января Хакими пообщался с девушкой в соцсетях, а 25 февраля девушка на такси приехала к нему домой, где ситуация вышла из-под контроля. Сначала игрок начал целовать новую подругу в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на то, что сама девушка была против.

В конце Хакими проник в женское влагалище пальцами, однако жертве удалось оттолкнуть футболиста, а затем ее забрал на машине друг, которому она успела отправить тревожное сообщение.

Отметим, в данный момент защитнику ПСЖ не было выдвинуто обвинений в совершении изнасилования.

Ранее сообщалось, что Гринвуд и его девушка, обвинившая игрока в изнасиловании, ждут ребенка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Ашраф Хакими

Статьи по теме

Основной защитник ПСЖ выбыл до конца сезона из-за травмы Основной защитник ПСЖ выбыл до конца сезона из-за травмы
Президент ПСЖ поддержал Гальтье после победы над Марселем Президент ПСЖ поддержал Гальтье после победы над Марселем
Марсель - ПСЖ 0:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги 1 Марсель - ПСЖ 0:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги 1
Марсель Малиновского дома ничего не смог поделать с ПСЖ Марсель Малиновского дома ничего не смог поделать с ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек
Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:53
Европа23:53
The Best FIFA Awards: Месси - лучший игрок года, Мартинес - лучший вратарь
Европа23:47
Месси - лучший игрок года по версии ФИФА
Европа23:36
Путельяс - футболистка года по версии ФИФА
Европа23:23
Куртуа, ван Дейк и Холанд попали в сборную года по версии FIFA
Европа22:58
Скалони - тренер года по версии ФИФА
Европа22:54
Сарина Вигман - лучший женский тренер по версии FIFA
Европа22:48
Марцин Олексы - обладатель премии Пушкаша за самый красивый гол
Европа22:38
Эмилиано Мартинес признан лучшим голкипером года по версии FIFA
Европа22:32
Мэри Эрпс - лучшая вратарь года по версии ФИФА
Европа22:25
Футболист ПСЖ обвиняется в изнасиловании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK