Гринвуд и его девушка, обвинившая игрока в изнасиловании, ждут ребенка
Неожиданный поворот в скандальной истории.
Вингер Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд скоро станет отцом. Об этом сообщает издание The Sun.
Хэрриет Робсон, девушка футболиста, беременна. Пара ожидает рождения ребенка этим летом.
Напомним, в январе 2022 года 21-летний англичанин был задержан в своем доме после того, как его возлюбленная в соцсетях выложила фото-доказательства того, что она подверглась насилию.
Гринвуда подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством, однако в феврале с него сняли все обвинения.
Игрок по-прежнему не тренируется с командой так как клуб проводит собственное расследование касаемо произошедшего.
Ранее сообщалось, что Гринвуд вряд ли сыграет за Манчестер Юнайтед в этом сезоне.