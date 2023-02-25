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Гринвуд и его девушка, обвинившая игрока в изнасиловании, ждут ребенка

Неожиданный поворот в скандальной истории.
Сегодня, 12:33
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд скоро станет отцом. Об этом сообщает издание The Sun.

Хэрриет Робсон, девушка футболиста, беременна. Пара ожидает рождения ребенка этим летом.

Напомним, в январе 2022 года 21-летний англичанин был задержан в своем доме после того, как его возлюбленная в соцсетях выложила фото-доказательства того, что она подверглась насилию.

Гринвуда подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством, однако в феврале с него сняли все обвинения.

Игрок по-прежнему не тренируется с командой так как клуб проводит собственное расследование касаемо произошедшего.

Ранее сообщалось, что Гринвуд вряд ли сыграет за Манчестер Юнайтед в этом сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед МЭЙСОН ГРИНВУД

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