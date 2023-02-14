Гринвуд вряд ли сыграет за Манчестер Юнайтед в этом сезоне

В клубе взяли время на проведение собственного расследования.

Вингер Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд не сыграет за клуб в этом сезоне. Об этом сообщает издание Daily Mail.

С англичанина сняли все обвинения в попытке изнасилования и нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке. В свою очередь, в клубе заявили, что намерены провести собственное расследование, ввиду чего футболист не вернется к тренировкам с командой до завершения расследования.

Данное расследование может продлится нескольких месяцев, поэтому возвращение Гринвуда до конца сезона выглядит весьма маловероятным.

Кроме того, руководство "красных дьяволов" рассматривает разные варианты, в том числе расторжение контракта и продажу Гринвуда этим летом.

Ранее женская команда Манчестер Юнайтед выступила против возвращения Гринвуда в клуб.