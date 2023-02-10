Женская команда Манчестер Юнайтед выступила против возвращения Гринвуда в клуб

Виной всему аудиозапись, в которой футболист принуждал бывшую возлюбленную к сексу.

Вопрос о будущем вингера Мэйсона Гринвуда в Манчестер Юнайтед все еще не решен. Об этом сообщает издание Goal.com.

Женская команда "красных дьяволов" недовольна перспективой возвращения англичанина в клуб, несмотря на то, что с него были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.

Футболистки Манчестер Юнайтед обеспокоены после услышанной аудиозаписи, на которой Гринвуд грубо принуждал девушку к сексу, несмотря на ее нежелание входить в половой контакт.

Ввиду этого, в случае возможного возвращения игрока в клуб, женская команда манкунианцев будет активно выступать за уход Мэйсона.

Ранее сообщалось, что большая часть персонала Манчестер Юнайтед против возвращения Гринвуда.