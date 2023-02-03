Большая часть персонала Манчестер Юнайтед против возвращения Гринвуда

Далеко не все в клубе хотят вновь видеть проблемного футболиста.

С Мэйсона Гринвуда были сняты все обвинения со стороны его девушки в избиении, изнасиловании и угрозах смертью.

Манчестер Юнайтед вернул профиль 21-летнего англичанина на официальном сайте, но не вернул самого игрока к тренировкам с командой. Клуб решил провести собственное расследование, по результатам которого будет принято окончательное решение.

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При этом в самом клубе мнение по поводу потенциального возвращения форварда разделилось.

Как сообщает utdreport со ссылкой на журналиста The Guardian Джейми Джексона, значительная часть персонала клуба считает, что МЮ не стоит давать Гринвуду шанс возобновить карьеру на Олд Траффорд.

При этом другая часть персонала считает долгом позаботиться об игроке, который из-за судебного разбирательства потерял год карьеры, а также попал под удар общественности.