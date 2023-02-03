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Тен Хаг попросил игроков МЮ сконцентрироваться на футболе, а не Гринвуде

Нидерландец не хочет, чтобы околофутбольные темы негативно сказывались на игре его команды.
Сегодня, 18:58
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

В четверг, 2 февраля, зарубежные СМИ сообщили о том, что дело Мэйсона Гринвуда было закрыто спустя год после того, как ему были выдвинуты обвинения.

Манчестер Юнайтед вернул профиль игрока на сайт, однако клуб объявил, что проведет собственное расследование.

В преддверии матча против Кристал Пэлас главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг не стал развернуто комментировать эту ситуацию.

"Мы всегда должны фокусироваться на игре, несмотря ни на что", - цитирует нидерландца BBC. "Нет, мне нечего добавить к заявлению, опубликованному клубом".

Тен Хага спросили, говорил ли он с Гринвудом после решения суда и будет ли он участвовать в расследовании клуба, однако тренер снова отказался от комментариев.

"Как я уже сказал, в данный момент я не могу комментировать процесс. Я ничего не могу говорить об этом. Мне нечего добавить".

Мэйсон Гринвуд не вернется к тренировкам и матчам Манчестер Юнайтед до тех пор, пока "красные дьяволы" не завершат процесс расследования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг МЭЙСОН ГРИНВУД

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