С Гринвуда сняли все обвинения

Королевская прокуратура Британии оправдала Мейсона Гринвуда, которого обвиняли в изнасиловании и принудительном контроле, пишет Metro.

Напомним, что 21-летнего игрока Манчестер Юнайтед арешстовали еще в январе прошлого года. Его девушка обвинила Мейсона в жестоком обращении и изнасиловании.

Парень некоторое время пробыл под стражей, а затем был выпущен под залог при условии, что не будет контактировать с пострадавшей.

"Учитывая широкое освещение этого дела в СМИ, будет справедливо поделиться новостью о том, что 21-летний мужчина, арестованный и обвиненный в связи с с расследованием, начатым в январе 2022 года, больше не подлежит уголовному преследованию в связи с этим", - сообщила глава службы общественной защиты Микаэла Керр.

В данный момент неизвестно, продолжит ли Гринвуд свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Клуб публично открестился от игрока, но не стал разрывать с ним контракт.