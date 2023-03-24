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"Было стыдно смотреть на него": Джорджина сделала откровенное признание о знакомстве с Роналду

Испанская модель также рассказала о семейной жизни с футболистом.
Сегодня, 19:44
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Getty Images
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Getty Images

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего аравийского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду, вспомнила свое знакомство с футболистом.

На днях испанская модель стала гостьей шоу El Hormiguero, в эфире которого рассказала о первой встрече с португальцем в бутике Gucci в Мадриде, признавшись, что тогда очень стеснялась.

"Когда я его увидела, он был так хорош, мне было стыдно смотреть на него. Скажем так, у меня в животе порхали бабочки", - отметила девушка.

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Также Джорджина рассказала о семейной жизни с Роналду, заявив, что ей очень повезло с партнером.

"Часто, когда мы ужинаем дома, я думаю о том, как мне повезло, что он выбрал меня для создания этой прекрасной семьи. Я очень счастлива", - заявила Родригес.

Ранее Джорджина откровенно рассказала о трагедии в семье и поддержке со стороны Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

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