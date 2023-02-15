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Возлюбленная Роналду вошла в историю моды, став лицом модного бренда

Джорджина Родригес заключала рекордный контракт с модельной компанией.
Сегодня, 20:02
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio/
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio/

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес всемирно известная модель, которая принимала участие в различных сьемках. Девушка имеет огромную фанатскую аудиторию, которая поддерживает ее.

Родригес заключила контракт с модельным брендом - Elisabetta Franchi. Девушка опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила о том, что согласилась стать лицом роскошного бренда.

"Рада быть первым глобальным лицом Элизабетты Франки", - написала Родригес.

По данным Mundo Deportivo, Джорджина заработает за свою работу 355 000 фунтов стерлингов. Доход может увеличиться при выполнении других пунктов сделки.

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Например, если испанская модель будет носить одежду Elisabetta Franchi на фотосессиях, встречах, то может заработать более 888 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Роналду красивым постом в соцсетях поздравил Джорджину с Днем Святого Валентина.


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