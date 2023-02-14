Роналду красивым постом в соцсетях поздравил Джорджину с Днем Святого Валентина

Португалец отметил свое невероятное везение с выбором возлюбленной.

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду поздравил свою девушку Джорджину Родригес с Днем Святого Валентина.

Португалец опубликовал соотвествующий пост в твиттере и инстаграме.

"С Днем святого Валентина, любовь моя! Мне повезло, что ты есть в моей жизни", – написал Роналду.

Напомним, о романтических отношениях Роналду с Джорджиной известно с 2016 года и они стали родителями двух общих детей, официальный брак пара заключать пока не спешит.

Ранее сообщалось, что карикатурист посвятил мультик топ-футболистам на День святого Валентина.