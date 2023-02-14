Мундиаль, трофеи, деньги или разборки: Карикатурист посвятил мультик топ-футболистам на День святого Валентина

Во вторник, 14 февраля, во всем мире празднуется День святого Валентина - день влюбленных.

Известный футбольный карикатурист Омар Момани создал мультик, который посвятил звездам спорта.

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Художник изобразил Лионеля Месси с трофеем чемпионата мира, Карима Бензема с Золотым мячом и кубком Лиги чемпионов, Криштиану Роналду с мешком денег и Жерара Пике, который продолжает выяснять отношения с Шакирой.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес шокировала поклонников своим новым образом.