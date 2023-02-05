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Футбол

Остался без поддержки: Жена Алвеса удалила последнее совместное фото с футболистом в соцсетях

Бразилец близок к разводу со своей возлюбленной.
Вчера, 22:51
Алвес с женой / The Sun
Алвес с женой / The Sun

Жена экс-защитника ПСЖ и Барселоны Дани Алвеса удалила из инстаграма последнюю совместную фотографию.

Джоана Санс, супруга футболиста, поддержала изначально своего возлюбленного в истории с изнасилованием, однако со временем удалила все фото с Алвесом со свадьбы. Теперь модель не сомневается в злодеянии своего мужа.

Сегодня Санс удалила последнее совместное фото с игроком, при этом данная публикация в соцсетях была рекламной.

На фотографии Алвес с женой были в пижамах от бренда Women’s Secret, однако компания поддержала действия Джоаны.

"Она поступила так, как посчитала нужным, и мы это уважаем", – говорится в заявлении рекламодателя.

Ранее сообщалось, что Алвес умолял жену вернуться после того, как она подала на развод из-за обвинения в изнасиловании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изнасилование Дани Алвес

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