Алвес заявил, что не давал интервью относительно своей жизни в тюрьме

Также не будет давать их, пока не завершится судебный процесс.

Дани Алвес заявил, что не давал ранее никакого интервью.

Напомним, ранее в Сети появились слова экс-защитника Барселоны о том, что он может приспособиться даже к жизни в тюрьме.

В субботу, 6 апреля, в социальных сетях бразильца появился пост о том, что он не давал никаких интервью и не планирует этого делать вплоть до окончания судебного процесса.

"Это неправда, что я давал интервью каким-либо СМИ и не собираюсь этого делать до тех пор, пока не будет решен судебный процесс", - написал Алвес.

Ранее также сообщалось, что Барселона намерена внедрить новую политику продления контрактов.

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