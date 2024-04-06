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Барселона начала работу над продлением контрактов ключевых игроков

Педри, Араухо и Де Йонг получат новые соглашения уже до конца сезона.
Сегодня, 14:50
Френки Де Йонг / Getty Images
Френки Де Йонг / Getty Images

Барселона намерена изменить систему продления контрактов ключевых игроков, пишет Mundo Deportivo.

Клуб внедрит новую политику, согласно которой контракты ключевых игроков будут продлеваться до того, как начнется их последний год.

Потому каталонцы уже сейчас связались с агентами Педри, который всеми безоговорочно считается системообразующим игроком. Текущий контракт хавбека заканчивается в 2026 году, потому продлить его хотят уже до этого этого лета.

Также Барса считает очень важными игроками Рональда Араухо и Френки Де Йонга, с которыми также в ближайшее время планируют начать переговоры. С ними также намерены продлить контракты еще до конца сезона.

Ранее также эксдиректор Барселоны рассказал, как клуб упустил Килиана Мбаппе.

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