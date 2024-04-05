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Ексдиректор Барселони розповів, хто міг прийти в клуб замість Дембеле

Килиан Мбаппе мог выступать за каталонцев с 2017 года.
Сегодня, 20:45
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Бывший директор Барселоны Хавьер Бордас рассказал, как Барселона упустила Килиана Мбаппе.

В 2017 году после продажи Неймара клуб в срочном порядке искал ему замену. Бордас настаивал на подписании Мбаппе, но руководство клуба решило купить Усмана Дембеле.

"Если бы я принимал решение, Мбаппе играл бы за Барсу. Когда за Неймара заплатили 222 млн евро, у нас были деньги, чтобы подписать его. Но руководство выбрало Дембеле.

Я предпочитал Мбаппе и разговаривал с его отцом, он мог бы перейти в Барсу. На мгновение я даже подумал, что мы сделали это", - цитирует функционера Barca Universal.

Отметим, что Дембеле провел за Барселону 195 поединков и был продан в ПСЖ летом 2023 года.

Ранее также сообщалось, что в Барселоне определились с судьбой Фати.

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