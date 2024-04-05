В Барселоне определились с судьбой Фати

Будущее Ансу Фати, вингера Барселоны, остается под вопросом. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Каталонский клуб не планирует продлевать аренду 21-летнего футболиста в Брайтоне и ищет для него новую команду. Сама Барселона также не рассчитывает на возвращение Фати, который надеялся вернуться на Камп Ноу летом.

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Однако клуб готовит новый спортивный проект, в котором нет места для Ансу, считая главным игроком атаки Ламина Ямаль.

В то же время Севилья и Валенсия проявляют интерес к футболисту. Агент Жорже Мендеш может попытаться организовать аренду в Вулверхэмптоне, но в настоящее время возвращение в Ла Лигу кажется наиболее вероятным вариантом для Фати.

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