Президент Барселоны отклонил многомиллионное предложение по Ямалю
Каталонцы не намерены продавать своего главного таланта.
Президент Барселоны Жоан Лапорта получал солидное предложение по атакующему полузащитнику Ламину Ямалю.
Испанскому функционеру поступало предложение о покупке футболиста за 200 миллионов евро, но игрок остается неприкосновенным.
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Сам Ямаль, услышав о данной новости, дал свой комментарий по данному поводу.
"Я так рад этому. Президент признает мою работу, мой футбол. Я был бы очень рад стать легендой Барселоны", - сказал Ямаль в интервью Mundo Deportivo.
В текущем сезоне на счету 16-летнего испанца четыре гола и три ассиста в 29 матчах Ла Лиги.
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