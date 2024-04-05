Президент Барселоны отклонил многомиллионное предложение по Ямалю

Каталонцы не намерены продавать своего главного таланта.

Президент Барселоны Жоан Лапорта получал солидное предложение по атакующему полузащитнику Ламину Ямалю.

Испанскому функционеру поступало предложение о покупке футболиста за 200 миллионов евро, но игрок остается неприкосновенным.

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Сам Ямаль, услышав о данной новости, дал свой комментарий по данному поводу.

"Я так рад этому. Президент признает мою работу, мой футбол. Я был бы очень рад стать легендой Барселоны", - сказал Ямаль в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне на счету 16-летнего испанца четыре гола и три ассиста в 29 матчах Ла Лиги.

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