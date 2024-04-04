"Было бы нелогично": Вундеркинд Барселоны высказался о возможности сыграть на Евро-2024 и ОИ

Вингер Барселоны Ламин Ямаль высказался о возможности выступить за сборную Испании сразу на Евро-2024 и Олимпийских Играх в Париже.

Футболист отметил, что если надо, то он поедет, но не хотелось бы перегружать свое тело.

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"Было бы нелогично выступать на обоих турнирах, потому что, в конце концов, с самого начала я старался не перегружать себя и не играть слишком много, и не было бы смысла выступать на обоих турнирах.

Но, конечно, если будет нужно, я поеду. В конце концов, играть за Испанию - это мечта", - цитирует слова Ламина местное издание Mundo Deportivo.

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