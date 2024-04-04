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Даже тут сэкономили: Барселона сделала щедрые подарки за победу над Атлетико, но достались они не всем

Решение каталонцев не понравилось тренерскому штабу.
Сегодня, 22:19
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Руководство Барселоны сделало подарки своим игрокам после победы над Атлетико (1:0) в декабрьском матче.

По данным издания Mundo Deportivo, все футболисты за свой триумф получили ноутбуки Apple MacBook. Аналогичная акция была сделана и при втором матче команд.

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Игроки вчера получили по новому компьютеру, однако есть те, кто остался без подарка. Речь идет о Хави и его тренерском штабе.

Не все в команде испанского специалиста приняли тот факт, что им не докатались ноутбуки. Многие обиделись на данное решение руководства, а некоторые и вовсе посчитали это проявлением неуважения в свой адрес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид

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