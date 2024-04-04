Звезда американской поп-сцены дал концерт в футболке Барселоны

Знаменитый американский музыкант Джейсон Деруло провел концерт в Барселоне.

Исполнитель выступил в клубе Sant Jordi. Во время одной из песни Деруло был в футболке Барселоны.

Читай также: Пользователи захейтили Джорджину за пафосное видео, сравнив с женой Месси

Пресс-служба каталонцев также опубликовала видео, на котором Жоау Феликс вручил подарок Джейсону.

Отметим, что Деруло дальше отправился в Мадрид, где выступит перед местными.

Напомним, Реал попросил перенести матч Ла Лиги из-за концерта известной певицы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!