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Звезда американской поп-сцены дал концерт в футболке Барселоны

"Сине-гранатовые" вручили исполнителю подарок.
Сегодня, 10:30
Джейсон Деруло / Getty Images
Джейсон Деруло / Getty Images

Знаменитый американский музыкант Джейсон Деруло провел концерт в Барселоне.

Исполнитель выступил в клубе Sant Jordi. Во время одной из песни Деруло был в футболке Барселоны.

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Пресс-служба каталонцев также опубликовала видео, на котором Жоау Феликс вручил подарок Джейсону.

@fcbarcelona Welcome to the team, #JasonDerulo 💙❤️ #fcbarcelona #barça #barçaontiktok #joaofelix @Jason Derulo ♬ original sound - fcbarcelona

Отметим, что Деруло дальше отправился в Мадрид, где выступит перед местными.

Напомним, Реал попросил перенести матч Ла Лиги из-за концерта известной певицы.

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