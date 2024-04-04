Звезда американской поп-сцены дал концерт в футболке Барселоны
"Сине-гранатовые" вручили исполнителю подарок.
Знаменитый американский музыкант Джейсон Деруло провел концерт в Барселоне.
Исполнитель выступил в клубе Sant Jordi. Во время одной из песни Деруло был в футболке Барселоны.
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Пресс-служба каталонцев также опубликовала видео, на котором Жоау Феликс вручил подарок Джейсону.
@fcbarcelona Welcome to the team, #JasonDerulo 💙❤️ #fcbarcelona #barça #barçaontiktok #joaofelix @Jason Derulo ♬ original sound - fcbarcelona
Отметим, что Деруло дальше отправился в Мадрид, где выступит перед местными.
Напомним, Реал попросил перенести матч Ла Лиги из-за концерта известной певицы.
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