Пользователи захейтили Джорджину за пафосное видео, сравнив с женой Месси

Битва Месси и Роналду вышла на новый уровень.

Джорджина Родригес получила немало гневных комментариев за свое новое видео в тиктоке.

Возлюбленная форварда Ан-Насра Криштиану Роналду похвасталась ювелирными украшениями на руках, при этом сидя в новом Porsche.

Фанаты не оценили данную публикацию девушки, захейтив ее за излишний пафос, а также сравнив с женой другого известного нападающего Лионеля Месси.

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Пользователи делали акцент на том, что Антонелла Рокуццо не стала бы публиковать что-то подобное, хваставшись своими деньгами. Также аргентинку посчитали более привлекательной, нежели Джорджину.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Напомним, Роналду и Родригес воспитывают близнецов Еву и Матео от суррогатной матери, совместных дочерей Алану и Беллу Эсмеральду и первенца португальца Роналду-младшего.

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