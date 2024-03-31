Фанат Роналду приобрел первое авто, выполненное в безумном дизайне

IShowSpeed напомнил о своей любви к сборной Португалии.

Известный американский стример IShowSpeed похвастался своим первым автомобилем.

Американец решил приобрести спорткар Lamborghini Huracan, которая стоит от 250 до 350 тысяч долларов.

Однако и здесь стример не мог не отличиться, и сразу же решил наделить свое новое авто индивидуальностью. А заодно и продемонстрировать свою любовь к Криштиану Роналду.

IShowSpeed покрасил свою машину в красные и зеленые цвета - традиционные для сборной Португалии, а на капоте разместил фотографию Криштиану. Также на корпусе нашлось место имени португальца и логотипу сборной.

Ранее, напомним, Роналду отметился 64-м хет-триком в своей карьере.

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