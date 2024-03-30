Хет-трик Роналду принес Ан-Насру победу над Аль-Таи

В субботу, 30 марта, в рамках 25-го чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср принимал Аль-Таи. Матч завершился победой команды хозяев со счетом 5:1.

Форвард Криштиану Роналду отличился в данной игре дублем, забив на 65, 67 и 87 минутах встречи, чем помог своему клубу добыть очередные три очка.

Источник: Getty Images

Отметим, гости с 36-й минуты играли в меньшинстве, хотя до этого им удавалось навязывать борьбу столь сильному оппоненту.

После 25 туров чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср занимает второе место с 59-ю баллами.

Ан-Наср - Аль-Таи 5:1

Голы: Отавиу, 20, Гариб, 45+1, Роналду, 65, 67, 87 - Мисиджан, 62

Ожидаемые голы (xG): 1.91 - 0.13

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 19 - 4

Удары в створ: 8 - 2

Фолы: 14 - 11

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