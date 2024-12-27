Возлюбленная Роналду сопровождала его на Globe Soccer Awards и поразила всех своим образом

У португальского футболиста была особенная группа поддержки на церемонии.

В пятницу, 27 декабря, в Дубае, ОАЭ состоялась церемония Globe Soccer Awards-2024, на которой были названы лучшие в футбольном мире по итогам года.

Свою награду получил и нападающий саудовского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком 2024 года на Ближнем Востоке.

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На торжественном мероприятии звездного футболиста сопровождала его возлюбленная Джорджина Родригес. Модель появилась на церемонии в эффектом образе, выбрав для события черное платье и дополнив его дорогими украшениями.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Возлюбленная Роналду находилась рядом с футболистом в зале и искренне порадовалось за него, когда ему вручали награду.

Georgina's reaction when Cristiano Ronaldo won the award 🤍😂 pic.twitter.com/noIao1YxYe — Geo (@georginazeven) December 27, 2024

Также на церемонии присутствовал сын футболиста Криштиану Роналду-младший.

"Особенный вечер с семьей", - написал Роналду в Instagram.

Отметим, ранее Роналду показал, как проводил рождественский отпуск.

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