Возлюбленная Роналду сопровождала его на Globe Soccer Awards и поразила всех своим образом
В пятницу, 27 декабря, в Дубае, ОАЭ состоялась церемония Globe Soccer Awards-2024, на которой были названы лучшие в футбольном мире по итогам года.
Свою награду получил и нападающий саудовского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком 2024 года на Ближнем Востоке.
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На торжественном мероприятии звездного футболиста сопровождала его возлюбленная Джорджина Родригес. Модель появилась на церемонии в эффектом образе, выбрав для события черное платье и дополнив его дорогими украшениями.
Возлюбленная Роналду находилась рядом с футболистом в зале и искренне порадовалось за него, когда ему вручали награду.
Cristiano Ronaldo & Georgina Rodriguez.🤍 pic.twitter.com/nY0jd1uFTu— Geo (@georginazeven) December 27, 2024
Georgina's reaction when Cristiano Ronaldo won the award 🤍😂 pic.twitter.com/noIao1YxYe— Geo (@georginazeven) December 27, 2024
Также на церемонии присутствовал сын футболиста Криштиану Роналду-младший.
"Особенный вечер с семьей", - написал Роналду в Instagram.
Отметим, ранее Роналду показал, как проводил рождественский отпуск.
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