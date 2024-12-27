Роналду стал лучшим игроком Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards

Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду получил престижную награду на церемонии Globe Soccer Awards.

Роналду стал лучшим игроком из тех, который выступает на Ближнем Востоке, по версии организаторов.

На награду претендовали, в частности, Рияд Марез, Андерсон Талиска и Карим Бензема.

Отметим, что Роналду выигрывает эту награду второй раз подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду показал, как проводит Рождество.

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