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Роналду стал лучшим игроком Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards

Криштиану выиграл особую награду.
Сегодня, 18:59

Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду получил престижную награду на церемонии Globe Soccer Awards.

Роналду стал лучшим игроком из тех, который выступает на Ближнем Востоке, по версии организаторов.

На награду претендовали, в частности, Рияд Марез, Андерсон Талиска и Карим Бензема.

Отметим, что Роналду выигрывает эту награду второй раз подряд. 

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду показал, как проводит Рождество.

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