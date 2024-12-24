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Лыжи, олени, и много снега: Роналду показал, как проводит рождественский отпуск

Криштиану с семьей приехал в Лапландию
Вчера, 21:36
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с подписчиками кадрами со своего рождественского отдыха.

Роналду опубликовал в своем Instagram снимки из поездки в Лапландию и показал чем он там занимался вместе с семьей.

Криштиану показал, как катается на лыжах и снегоходе, сфотографировался рядом с оленями, и снял на видео, как обнаженным купается в ледяной воде.

Напомним, ранее сообщалось, что талант МЮ назвал Месси величайшим футболистом, а не Роналду.

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