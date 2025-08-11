iSport.ua
"В этой жизни и во всех следующих": Джорджина мило сообщила о помолвке с Роналду

Криштиану наконец сделал предложение руки и сердца матери своих детей и любимой.
Сегодня, 21:22       Автор: Василий Медвидь
Нападающий Ан-Насру и сборной Португалии Криштиану Роналду решил узаконить свои отношения с моделью Джорджиной Родригес. Об этом сообщила девушка в своем Instagram.

Роналду сделал Джорджине предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием.

"Да, согласна. В этой жизни и во всех следующих", - написала Родригес в своем посте.

Криштиану встречается с 31-летней аргентинкой с 2016 года. Она родила ему троих детей.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду жестко высказался о Золотом мяче

