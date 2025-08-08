iSport.ua
Роналду жестко отреагировал на вопрос о Золотом мяче

Португалец очень кратко ответил на вопрос о главной индивидуальной награде.
Сегодня, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду, вероятно, расстроен розыгрышем Золотого мяча в этом году.

Напомним, 40-летний португалец не попал в список из 30 номинантов на главную индивидуальную награду.

После матча с Риу Аве, в котором Роналду отметился хет-триком, его спросили, кто станет следующим победителем.

"Это фикция", - ответил Роналду и сразу ушел от журналистов.

Ранее также сообщалось, что у португальца может появиться новый партнер.

