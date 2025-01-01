Роскошная яхта в Дубае: Возлюбленная Роналду показала, как они встречали Новый год

Пара с детьми провела праздник в ОАЭ.

Нападающий саудовского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес ярко встретили Новый год.

Для празднования пара с детьми отправилась в Объединенные Арабские Эмираты. 2025-й год они встречали в Дубае на роскошной яхте, с палубы которой любовались салютом.

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Соответствующими фото Джорджина поделилась в Instagram.

"За 2025-й год, полный света, любви и здоровья для всех", - написала возлюбленная Роналду.

Источник: instagram.com/georginagio

Источник: instagram.com/georginagio

Источник: instagram.com/georginagio

Источник: instagram.com/georginagio

Источник: instagram.com/georginagio

Источник: instagram.com/georginagio

Источник: instagram.com/georginagio

Источник: instagram.com/georginagio

Ранее сообщалось, что Роналду намерен стать чемпионом с Ан-Насром или принять новый вызов.

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