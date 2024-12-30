Роналду намерен стать чемпионом с Ан-Насром или принять новый вызов

39-летний португалец не рассматривает вариант с окончанием карьеры.

39-летний Криштиану Роналду не планирует завершать карьеру, пишет Marca.

По информации издания, португалец уже определился со своими дальнейшими планами, в которые не входит окончание карьеры.

В первую очередь, Роналду намерен завоевать чемпионский титул с Ан-Насром, однако его контракт истекает уже следующим летом, и не исключено, что он покинет клуб.

Нападающий готов рассмотреть предложения, которые смогут предложить ему новый вызов. Вариант с окончанием карьеры Криштиану пока отказывается рассматривать.

В текущем сезоне на счету Криштиану Роналду 17 матчей, 14 голов и 2 ассиста.

Ранее также сообщалось, что Милан отправил в отставку главного тренера.

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