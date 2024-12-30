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Милан объявил об отставке Фонсеки

Португалец будет искать новую команду.
Сегодня, 11:50
Пауло Фонсека / Getty Images
Пауло Фонсека / Getty Images

Милан официально сообщил о том, что бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека уволен с наставника команды.

Стороны досрочно разорвали контракт.

"Милан объявляет, что Паулу Фонсека уволен с должности главного тренера основной мужской команды. 

Клуб выражает свою благодарность Паулу за его высокий профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях".

Фонсека возглавил Милан в начале сезона. После 17 туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице. Под руководством Фонсеки Милан одержал семь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Ранее сообщалось, что топ-клуб АПЛ может уволить главного тренера.

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Источник: ФК Милан

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