iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Топ-клуб АПЛ может уволить главного тренера

Судьба Анджа Постекоглу "висит на волоске".
Сегодня, 20:59

Главный тренер Тоттенхэма Андже Постекоглу может лишиться места работы в ближайшие месяцы.

Как сообщает Daily Mail, австралиец греческого происхождения имеет два варианта того, как ему удержать свою работу. Постекоглу должен или улучшить ситуацию в АПЛ или выйти в финал Кубка Лиги.

В полуфинале турнира "шпоры" встретятся с Ливерпулем. Матчи состоятся 8 января и 6 февраля.

Отметим, что в прошлом противостоянии команд мерсисайдцы победили с "теннисным счетом" 6:3.

Напомним, ранее сообщалось, что другие топ-клубы АПЛ интересуются форвардом ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Аталанта убежала от поражения в матче с Лацио Аталанта убежала от поражения в матче с Лацио
Немецкий топ-клуб установил ценник на своего лидера Немецкий топ-клуб установил ценник на своего лидера
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: jimpphat занял 17-е место в рейтинге ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: jimpphat занял 17-е место в рейтинге
Барселона нашла метод зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона Барселона нашла метод зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона
Помочь журналистам

Видео

НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах
НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: Лацио - Аталанта, игра Интера, матчи в Италии
просмотров

Последние новости

Европа23:55
Аталанта убежала от поражения в матче с Лацио
Европа23:25
Немецкий топ-клуб установил ценник на своего лидера
Киберспорт23:01
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: jimpphat занял 17-е место в рейтинге
Европа22:55
Барселона нашла метод зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона
Европа22:41
Роналду высказался о проблемах Манчестер Сити
Европа21:59
Фабрегас подтвердил, что экс-игрок сборной Англии приступил к тренировке с Комо
Биатлон21:39
Джима и Пидручный заняли лишь седьмое место на Рождественской гонке
Европа20:59
Топ-клуб АПЛ может уволить главного тренера
Европа20:21
Игрока, которого Динамо отдало в аренду иностранному клубу удалили за то, что он сломал нос сопернику
20:00
Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK