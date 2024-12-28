Топ-клуб АПЛ может уволить главного тренера

Главный тренер Тоттенхэма Андже Постекоглу может лишиться места работы в ближайшие месяцы.

Как сообщает Daily Mail, австралиец греческого происхождения имеет два варианта того, как ему удержать свою работу. Постекоглу должен или улучшить ситуацию в АПЛ или выйти в финал Кубка Лиги.

В полуфинале турнира "шпоры" встретятся с Ливерпулем. Матчи состоятся 8 января и 6 февраля.

Отметим, что в прошлом противостоянии команд мерсисайдцы победили с "теннисным счетом" 6:3.

Напомним, ранее сообщалось, что другие топ-клубы АПЛ интересуются форвардом ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!