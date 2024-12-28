Арсенал и Манчестер Юнайтед посоревнуются за игрока ПСЖ

Коло Муани в январе может оказаться в АПЛ.

Два английских гранда попытаются в январе подписать контракт с форвардом ПСЖ Рандалом Коло Муани.

Лондонский Арсенал столкнулся с кадровой проблемой из-за травмы форварда Букайо Сака, поэтому готовы арендовать француза.

Также трансфер Коло Муани рассматривает Манчестер Юнайтед, который хочет усилить линию атаки. Такая потребность у манкунианцев возникла на фоне слухов об уходе из клуба Маркуса Рэшфорда.

Коло Муани в этом сезоне сыграл в 14 матчах за ПСЖ и забил 2 гола. Его контракт с парижским клубом действует до 2028 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед предложил Рэшфорда туринскому Ювентусу.

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