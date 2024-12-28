iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал и Манчестер Юнайтед посоревнуются за игрока ПСЖ

Коло Муани в январе может оказаться в АПЛ.
Сегодня, 19:55
Рандал Коло Муани / Getty Images
Рандал Коло Муани / Getty Images

Два английских гранда попытаются в январе подписать контракт с форвардом ПСЖ Рандалом Коло Муани.

Лондонский Арсенал столкнулся с кадровой проблемой из-за травмы форварда Букайо Сака, поэтому готовы арендовать француза.

Также трансфер Коло Муани рассматривает Манчестер Юнайтед, который хочет усилить линию атаки. Такая потребность у манкунианцев возникла на фоне слухов об уходе из клуба Маркуса Рэшфорда.

Коло Муани в этом сезоне сыграл в 14 матчах за ПСЖ и забил 2 гола. Его контракт с парижским клубом действует до 2028 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед предложил Рэшфорда туринскому Ювентусу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал манчестер юнайтед Рандал Коло Муани

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед повторил антирекорд почти 100-летней давности Манчестер Юнайтед повторил антирекорд почти 100-летней давности
Капитан Манчестер Юнайтед повторил клубное антидостижение 15-летней давности Капитан Манчестер Юнайтед повторил клубное антидостижение 15-летней давности
Кунья положил крутой "сухой лист", а Вулверхэмптон одолел Манчестер Юнайтед Кунья положил крутой "сухой лист", а Вулверхэмптон одолел Манчестер Юнайтед
Аморим прокомментировал разгромное поражение в матче против Борнмута Аморим прокомментировал разгромное поражение в матче против Борнмута
Помочь журналистам

Видео

НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах
НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: Лацио - Аталанта, игра Интера, матчи в Италии
просмотров

Последние новости

Европа20:59
Топ-клуб АПЛ может уволить главного тренера
Европа20:21
Игрока, которого Динамо отдало в аренду иностранному клубу удалили за то, что он сломал нос сопернику
20:00
Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей
Бокс19:58
"Не хочу его торопить": Промоутер сообщил, когда Ломаченко примет решение о своем будущем
Европа19:55
Арсенал и Манчестер Юнайтед посоревнуются за игрока ПСЖ
Бокс19:38
"Даже задепрессировал": Тайсон сделал неожиданное признание по итогам боя с Полом
19:31
В Лиге Чемпионов-2025/26 Украину будут представлять два клуба
Биатлон19:00
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
Киберспорт18:59
Kensizor сменил команду Коноплянки на B8
Бокс18:54
"Крутое столкновение стилей": Президент WBO оценил бой Беринчика с Дэвисом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK