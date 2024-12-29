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Футбол

Французская Лига 1 затроллила Роналду после его слов об уровне чемпионата

Во Франции нашли, как ответить на неприятные высказывания от португальца.
Сегодня, 11:48
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Недавно нападающий саудовского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду удостоился награды лучшему футболисту 2024 года на Ближнем Востоке на Globe Soccer Awards.

В ходе церемонии португальцу дали слово, и тот поразмышлял об уровне чемпионатов, заявив, что национальное первенство Саудовской Аравии сильнее французской Лиги 1. Свое утверждение он аргументировал тем, что в саудовской лиге футболистам приходится играть при температуре в 38-40 градусов.

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"Аравийская лига сильнее Лиги 1? Конечно. И я это говорю не потому, что я там играю. Мне все равно, что люди об этом думают. Им просто будет достаточно поехать туда и поиграть в тех условиях, чтобы убедиться, что я прав." Пробежать полем при 38-40-градусной жаре несколько раз, и я посмотрю, как они себя будут чувствовать", - заявил Роналду.

Неприятные высказывания Роналду не остались без внимания Лиги 1, которая остроумно ответила португальцу. Официальный испаноязычный аккаунт французского чемпионата в сети X решил потроллить футболиста за его слова.

"Лео Месси, играя при 38 градусах", - написала Лига 1, прикрепив фото аргентинца с кубком мира.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду сопровождала его на Globe Soccer Awards и поразила всех своим образом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Лига 1

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