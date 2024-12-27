"Винисиус должен был получить Золотой мяч": Роналду объяснил, почему бразилец заслужил награду

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду заявил, что Золотой мяч-2024 должен был получить вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор, а не полузащитник Манчестер Сити Родри.

Звездный футболист отметил, что из-за этого ему нравится Globe Soccer Awards, где бразилец был признан лучшим, поскольку, по мнению португальца, в этот раз все было честно.

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"Винисиус должен был получить Золотой мяч. Я могу об этом заявить. Это было несправедливо. Винисиус заслужил выиграть награду, это было нечестно. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards - здесь все честно.

Вини проделал фантастическую работу. Награду дали Родри, который тоже заслужил, но я думаю, что они должны были отдать приз Вини, потому что он выиграл Лигу чемпионов и забил в финале турнира.

Когда кто-то заслуживает этого, вы должны отдать это ему. Продолжайте проводить Globe Soccer Awards, потому что это честная награда и это очень хорошо", - сказал Роналду во время церемонии Globe Soccer Awards.

Напомним, ранее Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

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