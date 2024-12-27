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Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Вслед за наградой от ФИФА бразильский вингер Реала получил еще один приз.
Сегодня, 20:24
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

В пятницу, 27 декабря, в Дубае, ОАЭ состоялась церемония Globe Soccer Awards-2024, на которой был назван лучший футболист года.

Награда досталась вингеру мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиусу Жуниору.

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Ранее в это году 24-летний бразилец стал вторым в голосовании за Золотой мяч, но позже получил приз лучшему игроку от ФИФА.

В этом году на награду лучшему футболисту также претендовали Джуд Беллингем, Антуан Гризманн, Виктор Декереш, Эрлинг Холанд, Харри Кейн, Тони Кроос, Роберт Левандовски, Адемола Лукман, Лаутаро Мартинес, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Коул Палмер, Родри, Криштиану Роналду, Мохаммед Салах и Ламин Ямаль.

Напомним, что Криштиану Роналду стал лучшим игроком Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор globe soccer awards

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