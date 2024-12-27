Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Вслед за наградой от ФИФА бразильский вингер Реала получил еще один приз.

В пятницу, 27 декабря, в Дубае, ОАЭ состоялась церемония Globe Soccer Awards-2024, на которой был назван лучший футболист года.

Награда досталась вингеру мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиусу Жуниору.

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Ранее в это году 24-летний бразилец стал вторым в голосовании за Золотой мяч, но позже получил приз лучшему игроку от ФИФА.

Vinícius Jr crowned BEST MEN’S PLAYER at the Beyond Developments Globe Soccer Dubai Awards 👑 pic.twitter.com/DCFM8mffDS — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2024

В этом году на награду лучшему футболисту также претендовали Джуд Беллингем, Антуан Гризманн, Виктор Декереш, Эрлинг Холанд, Харри Кейн, Тони Кроос, Роберт Левандовски, Адемола Лукман, Лаутаро Мартинес, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Коул Палмер, Родри, Криштиану Роналду, Мохаммед Салах и Ламин Ямаль.

Напомним, что Криштиану Роналду стал лучшим игроком Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards.

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