Винисиус Жуниор признан лучшим игроком года по версии ФИФА
Став вторым в борьбе за Золотой мяч-2024, бразилец получил другую награду.
Во вторник, 17 декабря, в Дохе, Катар, прошла церемония вручения наград FIFA The Best-2024.
Премия учитывает выступления футболистов в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го.
Победитель в каждой номинации определялся по результатам голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков, а также журналистов.
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Номинанты на премию лучшему игроку FIFA The Best-2024
- Джуд Беллингем (Реал),
- Дани Карвахаль (Реал),
- Килиан Мбаппе (Реал),
- Федерико Вальверде (Реал),
- Винисиус (Реал),
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити),
- Родри (Манчестер Сити),
- Тони Кроос (завершил карьеру),
- Лионель Месси (Интер Майами),
- Флориан Виртц (Байер)
- Ламин Ямаль (Барселона).
Победителем в голосовании на лучшего игрока 2024 года по версии FIFA The Best-2024 стал вингер мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.
Со всеми результатами церемонии вручения наград FIFA The Best-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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