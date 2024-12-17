Винисиус Жуниор признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Став вторым в борьбе за Золотой мяч-2024, бразилец получил другую награду.

Во вторник, 17 декабря, в Дохе, Катар, прошла церемония вручения наград FIFA The Best-2024.

Премия учитывает выступления футболистов в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го.

Победитель в каждой номинации определялся по результатам голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков, а также журналистов.

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Номинанты на премию лучшему игроку FIFA The Best-2024

Джуд Беллингем (Реал),

Дани Карвахаль (Реал),

Килиан Мбаппе (Реал),

Федерико Вальверде (Реал),

Винисиус (Реал),

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити),

Родри (Манчестер Сити),

Тони Кроос (завершил карьеру),

Лионель Месси (Интер Майами),

Флориан Виртц (Байер)

Ламин Ямаль (Барселона).

Победителем в голосовании на лучшего игрока 2024 года по версии FIFA The Best-2024 стал вингер мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

Источник: fifa.com

Со всеми результатами церемонии вручения наград FIFA The Best-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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