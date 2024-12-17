FIFA The best 2024: Винисиус, Родри и Ямаль попали в команду года
Во вторник, 17 декабря, в Дохе, Катар, прошла церемония вручения наград FIFA The Best-2024.
Премия учитывает выступления футболистов в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го.
Победитель в каждой номинации определялся по результатам голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков, а также журналистов.
На попадание в топ-11 претендовали сразу 77 игроков. Из них попали в итоговую команду года:
Вратарь: Эмилиано Мартинес (Астон Вилла).
Защитники: Уильям Салиба (Арсенал), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Антонио Рюдигер (Реал), Дани Карвахаль (Реал).
Полузащитники: Тони Кроос (завершил карьеру), Родри (Манчестер Сити), Джуд Беллингем (Реал).
Нападающие: Винисиус Жуниор (Реал), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Ламин Ямаль (Барселона).
Со всеми результатами церемонии вручения наград FIFA The Best-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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