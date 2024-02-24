Реал попросил перенести матч Ла Лиги из-за концерта известной певицы

Реал подал запрос в Ла Лигу на перенос последнего домашнего матча сезона из-за запланированного концерта Тейлор Свифт.

Игра с Бетисом, запланированная на 26 мая на стадионе Сантьяго Бернабеу, может быть перенесена на более раннюю дату, чтобы дать больше времени на подготовку к концерту.

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По данным издания The Athletic, руководство чемпионата Испании пообещало помочь "сливочным" в данном вопросе.

Напомним, после 25 туров Ла Лиги Реал занимает первое место, набрав 62 балла.

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