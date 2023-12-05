Французский клуб может сорвать своей провальной игрой концерт известной американской певицы

Лион близок к тому, чтобы подставить Тейлор Свифт.

Лион может сильно усложнить жизнь известной певице из США Тейлор Свифт из-за своих плохих результатов в Лиге 1.

Поскольку французский клуб сталкивается с вполне реальной перспективой вылета из местного чемпионата, им необходимо срочно исправлять свою игру, чтобы не подставить исполнительницу.

Если Лион поднимется на 16-е место в таблице, ему все равно придется пройти через плей-офф на понижение/повышение.

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Данный матч состоится в воскресенье, 2 июня, и он будет сыгран на домашнем стадионе Групама против команды, выигравшей плей-офф Лиги 2.

Проблема заключается в том, Тейлор Свифт уже распродала все билеты на концерт, который пройдет на вышеназванном стадионе, 2 и 3 июня.

Боссы Лиона запланировали выступление певицы, не ожидая, что им придется участвовать в борьбе за вылет.

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