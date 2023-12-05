iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Французский клуб может сорвать своей провальной игрой концерт известной американской певицы

Лион близок к тому, чтобы подставить Тейлор Свифт.
Сегодня, 18:49
Подстава от Лиона / The Sun
Подстава от Лиона / The Sun

Лион может сильно усложнить жизнь известной певице из США Тейлор Свифт из-за своих плохих результатов в Лиге 1.

Поскольку французский клуб сталкивается с вполне реальной перспективой вылета из местного чемпионата, им необходимо срочно исправлять свою игру, чтобы не подставить исполнительницу.

Если Лион поднимется на 16-е место в таблице, ему все равно придется пройти через плей-офф на понижение/повышение.

Читай также: Тренер Лиона показал, как он выглядит после нападения фанатов Марселя

Данный матч состоится в воскресенье, 2 июня, и он будет сыгран на домашнем стадионе Групама против команды, выигравшей плей-офф Лиги 2.

Проблема заключается в том, Тейлор Свифт уже распродала все билеты на концерт, который пройдет на вышеназванном стадионе, 2 и 3 июня.

Боссы Лиона запланировали выступление певицы, не ожидая, что им придется участвовать в борьбе за вылет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион Тейлор Свифт

Статьи по теме

Французский клуб уволил с поста главного тренера чемпиона мира по футболу Французский клуб уволил с поста главного тренера чемпиона мира по футболу
Тренер Лиона показал, как он выглядит после нападения фанатов Марселя Тренер Лиона показал, как он выглядит после нападения фанатов Марселя
Президент Лиона прокомментировал отмену игры с Марселем Президент Лиона прокомментировал отмену игры с Марселем
Фанаты Марселя забросали камнями автобус Лиона: Гроссо разбили голову, матч перенесли Фанаты Марселя забросали камнями автобус Лиона: Гроссо разбили голову, матч перенесли
Помочь журналистам

Видео

Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико
Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды20:18
МОК решил не менять условия допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024
Киберспорт19:53
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа19:49
Бавария намерена приобрести итальянского вундеркинда
Европа19:40
Карим Бензема: статистика-2023/2024
Европа19:27
Обладатель Золотого мяча может возглавить клуб из Турции
Европа19:21
Тен Хаг: Я всегда прислушиваюсь к футболистам и даю им возможность говорить
Европа18:54
Барселона установила антирекорд в матче с Атлетико
Европа18:49
Французский клуб может сорвать своей провальной игрой концерт известной американской певицы
Европа18:23
Руни - об игроках Бирмингема: Некоторым футболистам нужно отрастить пару яиц
Европа18:17
Форвард Баварии хочет перейти в Саудовскую Аравию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK