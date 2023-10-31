Тренер Лиона показал, как он выглядит после нападения фанатов Марселя
Фабио Гроссо наложили 15 швов на лицо.
Наставник Лиона Фабио Гроссо прокомментировал инцидент с нападением фанатов Марселя на автобус команды, в ходе которого ему разбили лицо.
Итальянский специалист выразил надежду на то, что случившаяся ситуация станет уроком.
"То, что произошло в воскресенье вечером, могло стать трагедией, и, конечно, стало таковой для спорта и всех тех, кто его любит.
Я всем сердцем надеюсь, что это послужит уроком на будущее. Спасибо всем за вашу доброту и поддержку", - написал Гроссо.
Также Фабио показал, как он выглядит после того. как ему наложили 15 швов на лицо.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!