Тренер Лиона показал, как он выглядит после нападения фанатов Марселя

Наставник Лиона Фабио Гроссо прокомментировал инцидент с нападением фанатов Марселя на автобус команды, в ходе которого ему разбили лицо.

Итальянский специалист выразил надежду на то, что случившаяся ситуация станет уроком.

"То, что произошло в воскресенье вечером, могло стать трагедией, и, конечно, стало таковой для спорта и всех тех, кто его любит.

Я всем сердцем надеюсь, что это послужит уроком на будущее. Спасибо всем за вашу доброту и поддержку", - написал Гроссо.

Также Фабио показал, как он выглядит после того. как ему наложили 15 швов на лицо.

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