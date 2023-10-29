Фанаты Марселя забросали камнями автобус Лиона: Гроссо разбили голову, матч перенесли

"Ткачи" теперь точно знают, что такое горячее приветствие на Лазурном берегу.

Противостояние Марселя и Лиона считается одним из самых яростных во французском футболе. И фанаты провансальцев решили лишний раз напомнить об этом.

Как сообщает Goal, болельщики забросали камнями клубный автобус "ткачей", разбив его стекла.

🚨 Avant-match OM - OL : le bus de l’@OL a été caillassé, Fabio Grosso blessé est en train de se faire soigner.



Plus d’infos à venir sur notre live…#OMOL #OM #OL pic.twitter.com/b05pIeu0Gw — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 29, 2023

Сильнее всех пострадал главный тренер Лиона Фабио Гроссо - чемпион мира 2006 гола получил несколько серьезных рассечений.

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По информации Фабрицио Романо, было принято решение о переносе матча Марсель - Лион несмотря на то, что игроки гостей желали выйти на поле.

Теперь бывшей команде Руслана Малиновского грозят серьезные санкции.

Напомним, что на данный момент Марсель занимает девятое место таблицы чемпионата Франции, имея в активе 12 очков. Лион идет последним, заработав всего три балла за девять сыгранных туров.

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