Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд был разгромлен Манчестер Сити со счетом 0:3.

Команда Эрика тен Хага ничем не смогла ответить на действия Эрлинга Холанда, который оформил дубль и ассист на Фила Фодена.

Эта игра стала очередным подтверждением того, что "красные дьяволы" все никак не могут вернуться на тот уровень, на котором их оставил сэр Алекс Фергюсон в 2013 году.

По информации The Athletic, с момента выхода Фергюсона на пенсию Манчестер Юнайтед потерпел столько же домашних поражений в рамках АПЛ, сколько за 21 год работы великого шотландца на Олд Траффорд.

При Фергюсоне манкунианцы проиграли 34 раза в 405 матчах в период с 1992 по 2013 год. Начиная с 2013 года и по сей день Юнайтед потерпел поражение на Олд Траффорд 34 раза в 196 матчах.

