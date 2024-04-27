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Джошуа назвал дату следующего боя и перечислил четырех возможных соперников

Бывший чемпион поделился конкретными подробностями своих дальнейших планов.
Вчера, 23:02
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что свой следующий бой намерен провести в сентябре.

По словам британского боксера, в этом поединке его соперником может стать Филип Хргович, Даниэль Дюбуа, Чжан Чжилей или Деонтей Уайлдер.

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"Когда бы мне ни назвали дату боя, вы знаете, что я буду готов на сто процентов. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли. Это то, что мне сказали. Обычно эти люди отвечают за свои слова, так что давайте отталкиваться от этого. Бой пройдет на Уэмбли 20 или 21 сентября.

В Саудовской Аравии 1 июня у них будет кард "5 на 5". Там подерутся Филип Хргович против Даниэля Дюбуа и Чжан Чжилей против Деонтея Уайлдера. Его Величество Турки Аль аш-Шейх сказал, что хочет, чтобы я подрался с тем из них, кто будет выглядеть лучше. Он сказал: "В будущем я хочу, чтобы люди смотрели на твой послужной список и говорили, что ты дрался с лучшими". Я ответил ему: "Теперь ты говоришь на моем языке". Так что я верю, что подерусь с одним из этих бойцов", - приводит слова Джошуа talkSPORT.

Ранее менеджер Уайлдера озвучил главное условие для боя с Джошуа.

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